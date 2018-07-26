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И снова яркий калейдоскоп событий
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И снова яркий калейдоскоп событий 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ново-Переделкино города Москвы
25 июля 2018 года в отделении дневного пребывания детей и подростков ГБУ ЦСПСиД «Журавушка», по программе «Московская смена — 2018», ребята в рамках увлекательного путешествия на острове «Где-то там!», продолжали получать новые впечатления.
По сложившейся традиции, день начался с бодрящей зарядки и сытного завтрака — «Овсянка, сэр!».
Далее отрядам предстоял активный день подготовки к предстоящему путешествию на остров «Непослушания»! Весь день пестрил событиями, ребята готовили и репетировали свои отрядные номера. Старшие отряды помогали младшим: танцы, песни и инсценировки.
Затем старшие отряды участвовали в съемках ролика, в рамках программы «Универсальный Код твоей безопасности», а младшие тем временем были заняты творческим процессом — подготовкой судового журнала и вышиванием.
Так же в очередной раз отряды посетил проводник безопасности с программой культуры безопасного поведения, по окончанию которой дети прошли анкетирование.
День закончился подвижными играми на площадке!
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