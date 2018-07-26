В России проехали на поезде первые животные «с билетами» без хозяев

ФПК с 16 июля 2018 года запустила в пилотном режиме в 13 поездах услугу по перевозке животных в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, черепах можно отправить в багажных купе. Стоимость «билета для питомца» зависит от дальности поездки и составит от 730 рублей.

"В основном путешественники — собаки. Но есть и кошка", — сообщили в ФПК в четверг. Там отметили, что самым популярным маршрутом, по которому отправляют животных, является Москва — Санкт-Петербург и обратное направление. Самым длинным путешествием, в которое питомец отправляется в поезде без хозяина, стало Москва-Омск.

Животные для перевозки без хозяина должны быть в клетках или контейнерах. Они будут находиться в них в багажном купе в течение всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления документа, удостоверяющего личность. Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев.

При этом отмечается, что, если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 килограмм. Если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может быть до 75 килограмм. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.