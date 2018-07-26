Ещё
Конкурс «Мой проект — моей стране!» ищет народных дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс «Мой проект — моей стране!» ищет народных дипломатов 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Около двухсот заявок уже зарегистрировано на ежегодном конкурсе Общественной палаты в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!». Цель его проведения — выявление и поддержка лучших социально значимых практик, вовлечение россиян в развитие гражданской активности. Принять участие в конкурсе могут все, кто работает на создание сильного гражданского общества — отдельные граждане, а также некоммерческие организации или социально ответственные компании.
На этот раз он представлен 14-ю номинациями. Одна из них посвящена международной тематике — развитию народной дипломатии и поддержке соотечественников за границей. По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, речь идёт о так называемой «мягкой силе», роль которой увеличивается во времена информационных войн.
Как подчеркнула Сутормина, Россия как никогда заинтересована в развитии дружеских отношений с представителями зарубежных стран в различных областях. В качестве примеров глава комиссии назвала широко известную акцию «Георгиевская ленточка», а также фестиваль уличных театров в Ярославле.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин лично пообщался с авторами лучших социальных проектов. Победители получают диплом лауреата на итоговом форуме «Сообщество», а также денежное поощрение в 200 тысяч рублей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Визовым центрам в России грозит закрытие Жительницу Хакасии обвинила в экстремизме из-за статьи в соцсети ЦИК получила заявку на проведение референдума о пенсионной реформе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер35
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской160
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР139
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР54
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение