Невыездные должники Подмосковья расплатились по долгам на 132 млн рублей

КРАСНОГОРСК , 26 июля. / ТАСС /. Ограничение выезда за рубеж должников в Подмосковье заставило их расплатиться по долгам на 132 млн рублей. Об этом сообщил журналистам главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

"В ходе применения мер принудительного характера за первое полугодие ограничено в выезде за пределы РФ 95 тыс. должников. Эта мера позволила нам взыскать свыше 132 млн рублей", — сообщил он. За первое полугодие прошлого года число ограничений в выезде было на треть меньше — тогда под эту меру воздействия попали 63 тыс. должников.

За полгода подмосковные приставы также ограничили свыше 3 тыс. должников в праве управления транспортным средством. «За счет этой меры мы взыскали 73 млн рублей», — отметил он.

В рамках 7,5 тыс. исполнительных производств, где должники не спешили расплатиться с долгами, был наложен арест на имущество на 8,2 млрд рублей. Кроме того, возбуждено 571 уголовное дело. «Большая часть — 533 — за злостное уклонение от уплаты алиментов, 25 — за неисполнение судебных решений, четыре — за невыплату кредиторской задолженности, четыре — за невыплату зарплаты в отношении руководителей предприятий-должников», — сообщил главный пристав Подмосковья.

Кроме того, за полгода из Московской области принудительно выдворено за пределы РФ 1955 иностранцев, находившихся в России незаконно, и задержано 184 лица, находившихся в федеральном розыске, в том числе 33 — за тяжкие и особо тяжкие преступления.