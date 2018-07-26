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Хирург из Петрозаводска построил часовню. Своими руками и за свой счет
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Хирург из Петрозаводска построил часовню. Своими руками и за свой счет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Часовня находится в Пряжинском районе на берегу озера Угольного. Как признался врач Железнодорожной больницы Петрозаводска Владимир Лазарев, это был долгий путь. В 2012 году он получил благословение у архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила и приступил к работе. Здание возводил сам — от фундамента до маковки, каждый из тысячи лемехов на куполе делал своими руками. Лишь изредка обращался к друзьям, когда физически не справлялся. Работать приходилось по выходным, а также во время отпуска.
«Все отпуска я провел только там. Зимой приходилось ходить на лыжах, потому что дорогу не чистят. Семь километров на лыжах, с ружьем, с рюкзаком, по целине. Вот так я и строил, — рассказал «ФедералПресс» Владимир Лазарев. — Семья отнеслась с пониманием. Супруга вошла в положение, даже несмотря на то, что вся нагрузка по дому легла на нее. А в выходные они, конечно, были со мной. И дочка с мужем, и внучка — она тоже мне помогала».
Часовню в честь Святого равноапостольного Великого князя Владимира осветят 28 июля — в день крещения Руси.
Фото: www.pokrov-pryazha.orthodox.ru
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