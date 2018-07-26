Возможна ли внешняя торговля в национальных валютах?

Аббревиатура БРИКС образовалась от первых букв англоязычных наименований группы стран: Бразилии России , Индии, Китая , ЮАР. Страны БРИКС — это около одной пятой мировой экономики. Государства — члены этого объединения обладают 60% мировых запасов минеральных ресурсов. Эти страны производят 40% зерновых и в некотором смысле являются мировым «складом продовольствия».

Спустя шесть лет после создания организации страны-члены учредили совместный банк с штаб-квартирой в Шанхае , экономической столице Китая. Предполагалось, что банк, который носит название «Новый банк развития», будет выполнять функции МВФ Всемирного банка для стран-членов. Но пока он еще не достиг такого уровня эффективности.

Эрдоган был приглашен на саммит БРИКС в качестве избранного сроком на три года председателя Организации исламского сотрудничества (ОИС).

БРИКС плюс…

ОИС — это международная организация, созданная в сентябре 1969 года в марокканской столице Рабате и собравшая под одной крышей 57 исламских стран. На саммите 1975 года ОИС одобрила план создания «Исламского банка развития». Но его деятельность осталась ограниченной. Сегодня ОИС выступает в качестве объединяющей исламский мир организации.

Каждые три года созывается саммит ОИС, в котором принимают участие главы государств и правительств членов организации. Это ее высший руководящий орган. Каждый год встречаются главы МИД стран-членов для анализа реализации решений, принимаемых на саммите ОИС.

В ЮАР президент Эрдоган примет участие в заседании в формате «БРИКС плюс», которое намечено на 27 июля. Его участие в этом саммите станет первым контактом высокого уровня между Турцией и БРИКС.

Страны БРИКС занимают 26% общемировой площади. На их долю приходится 42% мирового населения и 27% мирового ВВП.

Объемы экспорта и импорта должны быть близки

На саммите БРИКС этого года на переднем плане будут такие вопросы, как меры, которые необходимо предпринять для защиты от глобальных торговых войн, дабы не понести тяжелые потери, экономические проблемы стран-участниц. Сейчас больше всего торговая война затрагивает Китай, затем — Россию и другие страны — члены БРИКС.

Когда на повестке дня возникает конкуренция во внешней торговле, в БРИКС часто говорят о торговле с использованием национальных валют. Возможность реализации торговли в национальных валютах в мировом масштабе зависит от того, насколько валюта той или иной страны признается конвертируемой. Сегодня даже китайская, российская валюта не считаются таковыми.

Устойчивость торговли в национальных валютах между двумя странами зависит также от торгового баланса между ними: объемы экспорта и импорта должны быть равны или очень близки друг к другу. В противном случае разницу между объемами торгового оборота приходится опять же регулировать долларом.

Поскольку президент Эрдоган давно является сторонником торговли в национальных валютах, все следят за этими дискуссиями на саммите БРИКС.