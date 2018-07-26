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ГД определилась с планами на последнее заседание весенней сессии
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ГД определилась с планами на последнее заседание весенней сессии 

duma.gov.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета ГД 26 июля. В пятницу, 27 июля, парламентарии намерены завершить весеннюю сессию: предусмотрены выступления руководителей фракций и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
Также, по словам Александра Жукова, депутаты намерены утвердить изменения в Регламент ГД.
«Мы утвердим новый график работы Государственной Думы. Поправки в Регламент предусматривают, что во время осенней сессии ГД будет заседать три раза в неделю — вторник, среда и четверг с 10:00 до 14:00 без перерыва. Совет ГД будет проходить по понедельникам и по средам в 15:00», — пояснил суть изменений Первый заместитель Председателя ГД, напомнив, что ранее об этом сообщил Вячеслав Володин.
«Смысл изменений заключается в том, чтобы без потери рабочего времени дать возможность комитетам практически в любой из этих дней, если есть необходимость, проводить заседания во второй половине дня», — добавил Александр Жуков.
Также стал известен график правительственных часов на осеннюю сессию, его также предстоит завтра утвердить депутатам.
Так, 19 сентября планирует выступить Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, 26 сентября — Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, 10 октября — Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, 24 октября — Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, 7 ноября — Министр просвещения Ольга Васильева, 21 ноября — Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, 5 декабря — Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова — 19 декабря.
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