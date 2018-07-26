ГД определилась с планами на последнее заседание весенней сессии

Вячеслава Володина. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания Совета ГД 26 июля. В пятницу, 27 июля, парламентарии намерены завершить весеннюю сессию: предусмотрены выступления руководителей фракций и Председателя Государственной Думы

Также, по словам Александра Жукова, депутаты намерены утвердить изменения в Регламент ГД.

«Мы утвердим новый график работы Государственной Думы. Поправки в Регламент предусматривают, что во время осенней сессии ГД будет заседать три раза в неделю — вторник, среда и четверг с 10:00 до 14:00 без перерыва. Совет ГД будет проходить по понедельникам и по средам в 15:00», — пояснил суть изменений Первый заместитель Председателя ГД, напомнив, что ранее об этом сообщил Вячеслав Володин.

«Смысл изменений заключается в том, чтобы без потери рабочего времени дать возможность комитетам практически в любой из этих дней, если есть необходимость, проводить заседания во второй половине дня», — добавил Александр Жуков

Также стал известен график правительственных часов на осеннюю сессию, его также предстоит завтра утвердить депутатам.