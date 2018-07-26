Лавров 30 июля примет участие в молодежном форуме «Территория смыслов» 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июля планирует выступить на молодежном форуме «Территория смыслов». Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Традиционно в работе форума принимают участие первые лица государства, известные общественные и политические деятели России, — отметил дипломат. — Как и в предыдущие годы, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует посетить форум и выступить на нем 30 июля".
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» в четвертый раз проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году мероприятие посетят около 6 тыс. участников шести тематических смен: «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика» и «Молодежная команда страны». Основная тема нынешнего форума — «Россия — страна возможностей». Мероприятие пользуется большой популярностью, привлекает внимание российской и зарубежной общественности.