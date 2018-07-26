Лавров 30 июля примет участие в молодежном форуме «Территория смыслов»

"Традиционно в работе форума принимают участие первые лица государства, известные общественные и политические деятели России, — отметил дипломат. — Как и в предыдущие годы, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует посетить форум и выступить на нем 30 июля".