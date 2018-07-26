Жил теплопункт при ФСБ

Свердловские чекисты готовы затмить всех своих коллег. Их новая штаб-квартира в центре Екатеринбурга заставит завистливо присвистнуть в любой точке России . Нынешнее здание УФСБ — карлик по сравнению с несколькими многоэтажными блоками.

Спустя сто лет после воцарения чекистов на Вайнера они получат сверхсовременные условия для работы. «Нам здесь позволяет земельный участок наполнить 18-этажную башню по ширине тем, что необходимо, что уже согласовано с Москвой », — заявил на одном из заседаний Градсовета представитель силового ведомства.

фото сайта екатеринбург.рф И вот тут нужно сделать паузу. Потому что, как выясняется, есть на этом земельном участке во дворе УФСБ одноэтажный объект. Всего-то 112 квадратных метров на 144 «квадратах» земли. Но они в частной собственности.

И покуда городские власти разрешили дать старт работам по межеванию участка в квартале проспекта Ленина и улиц Антона Валека — Вайнера — Маршала Жукова, мэрия ведет проигрышные судебные тяжбы с собственником объекта недвижимости. Потому что во время стройки его надо будет снести. А выкупать имущество по справедливой рыночной цене «давит жаба».

По мнению инсайдеров «Уралинформбюро», к возведению Дворца чекистов имеет отношение УГМК-Холдинг . У «медников» свои методы захода на стройплощадки. Снос екатеринбургской телебашни тому лучшая иллюстрация. Но пока что в публичном правовом поле состязается Департамент по управлению муниципальным имуществом.

История этого объекта незатейлива. В начале 50-х годов в Свердловске был создан «Уралэнергоцветмет» — предприятие, обеспечивающее заводы цветной металлургии новыми технологическими решениями и их внедрением. Под него построили многоэтажное здание на улице Антона Валека, 13. А во дворе возвели теплопункт для подпитки кварталов в центре города.

фото сайта upn.ru Адрес чекистов — Вайнера, 4. У теплопункта — Вайнера, 2а. Чтобы в него попасть, надо зайти во двор, контролируемый ФСБ.

Осенью 2005 года мэрия была близка к тому, чтобы забрать объект, в половине которого размещено оборудование МУП «Екатеринбургэнерго». В тот период «Уралэнергоцветмет» заключил с городской администрацией договор о безвозмездной передаче здания. Был даже подписан акт приема-передачи. Но договор не прошел государственную регистрацию в Росреестре

Любой, кто продавал или покупал недвижимость, знает, что без такой регистрации договор — филькина грамота. Идут продавец и покупатель в Росреестр, сдают регистратору договор и акт, и лишь после соответствующих действий можно говорить о новом собственнике. С дарением та же самая история.

Так вот мэрия Екатеринбурга в 2005 году свое право владения теплопунктом не зарегистрировала. По сей день «Екатеринбургэнерго» использует 50 «квадратов» под свои нужды безвозмездно, то есть не платя арендной платы.

В 2013 и 2015 годах городские чиновники брались вспоминать о непринятом подарке, но времена настали другие. «Уралэнергоцветмет» попал в процедуру банкротства, и попытки каким-либо образом извлечь его имущество пресекались арбитражным управляющим. Тот уведомил мэрию об отказе в исполнении недействующего договора. Пользоваться теплопунктом пользуйтесь, но не более того.

А в 2017 году стало понятно, что Управление ФСБ будет решать свой «квартирный вопрос» на Вайнера. Как считают эксперты, проекты строительства нового офиса чекистов в иной точке города изначально были обречены на провал из-за сложности с прокладкой каналов спецсвязи.

Тот, кто хоть раз бывал в совместном дворе свердловских ГУВД и ФСБ, могут сразу придти в ужас — как там вести строительство многоэтажек? Это — микроточечная застройка! А теплопункт — непреодолимая преграда.

фото сайта екатеринбург.рф И вот тогда мэрия Екатеринбурга отправилась в суд оспаривать договора о купле-продаже здания теплопункта и земельного участка под ним, заключенные в 2017 году между «Уралэнергоцветметом» и компанией «Формис». Руководство предприятия было вынуждено пойти на эту крайнюю меру, столкнувшись с требованием прокуратуры погасить задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. Денег на счетах не было, пришлось расставаться с недвижимостью. Кстати, перед этим «Уралэнергоцветмет» выкупил земельный участок под теплопунктом у Мингосимущества Свердловской области , которое до сих пор твердо убеждено — нарушений в обороте недвижимости ни на одном из этапов допущено не было.

Городские чиновники с этим не согласны. Они требуют вернуть здание и землю в собственность «Уралэнергоцветмета», а заодно в судебном порядке вынести решение о государственной регистрации договора дарения 2005 года. Тезис о том, что срок исковой давности для заявления такого требования давным-давно прошел, мэрию не отрезвляет.

Две инстанции арбитражного суда Департаменту по управлению муниципальным имуществом уже отказали. Впереди вердикт арбитража Уральского округа.

Самое время заняться прогнозами. Мэрия Екатеринбурга фактически стала инструментом воздействия на собственника «неудобного» здания. Ведь даже если закрыть глаза на закон и пофантазировать, что здание на Вайнера, 2а волшебным образом попадает в муниципальную собственность, то его все равно придется сносить. Может администрация города или кто-то из чиновников решили самостоятельно заработать на продаже теплопункта? А кому придется платить? И внесены ли расходы на «отселение» в смету строительства? Впору бы задать эти вопросы самим чекистам, но они — заинтересованная сторона.

Екатеринбургу известны печальные случаи разрушения зданий, препятствующих застройке. Например, в апрельскую ночь 2009 года был варварски уничтожен дом Ярутина. Памятник архитектуры, по мнению экспертов, мешал возведению небоскреба «Высоцкий».

Как вам еще одна фантазия о том, что некие террористы влетят на бульдозере во двор чекистов и снесут теплопункт? Не дай Бог, конечно!

Идеологи новостройки ФСБ явно попали в цейтнот. Ее нужно построить и обустроить к 2025 году. На этот год намечено проведение Всемирной международной выставки. Екатеринбург от имени России имеет весомые шансы заполучить ЭКСПО, которая продлится шесть месяцев.

Такого масштабного мероприятия наша страна еще не проводила. Олимпиаду и даже недавний чемпионат мира по футболу с ним сравнивать бесполезно. Не секрет, что выставка потребует привлечения в Екатеринбург дополнительных сил спецслужб России — этим как раз и можно объяснить размах офисных аппетитов ФСБ.

Вряд ли доклад подчиненных какому-то генералу о том, что «теплопункт не сдается», вызовет одобрение начальства. А о том, что он там давным-давно стоит, могли и вовсе первоначально не сообщать «на верх».

Словом, кто-то попал впросак, в тиски закона, которые пытается разжать любыми способами. "Уралинформбюро" продолжить следить за ситуацией во дворе ФСБ.

Вадим ДЫНИН