М. Акимов: Систему безостановочной оплаты проезда для ЦКАД могут распространить на другие проекты 

В правительстве РФ надеются распространить систему безостановочного проезда платных дорог free flow на будущие объекты, строящиеся в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в рамках совместного с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотра хода строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
«Этот проект (ЦКАД — прим. Агентства «Москва») строится на концессионных началах.
Оплата будет производиться на основе цифровых технологий, так называемом режиме free flow, когда люди будут пользоваться по установленным тарифам платежными сервисами практически в бесконтактном режиме. Надеемся, что эта технология будет распространяться потом на другие объекты, которые строятся на концессионных началах», — сказал М. Акимов.
Основным преимуществом безбарьерных пунктов взимания платы (ПВП) с технологией free flow для водителей является отсутствие необходимости снижения скорости и совершения маневров при оплате проезда по платным участкам автодорог. Кроме того, система free flow способствует снижению затрат на строительство ПВП и требует значительно меньшего землеотвода по сравнению с классическими барьерными ПВП, а также способствует сокращению расхода топлива и выбросов выхлопных газов, связанных с заторами перед ПВП.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, протяженность ЦКАД составляет 530 км. Ее строительство было начато в 2014 г. Трасса пройдет по территории ТиНАО и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД.
В рамках строительства ЦКАД на пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами будут построены 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. Трасса будет иметь четыре полосы движения — по две полосы в каждую сторону.
В материалах отмечается, что строительство ЦКАД разделено на пять этапов.