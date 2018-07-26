Ещё
М. Акимов: Систему безостановочной оплаты проезда для ЦКАД могут распространить на другие проекты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

М. Акимов: Систему безостановочной оплаты проезда для ЦКАД могут распространить на другие проекты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В правительстве РФ надеются распространить систему безостановочного проезда платных дорог free flow на будущие объекты, строящиеся в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в рамках совместного с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотра хода строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
«Этот проект (ЦКАД — прим. Агентства «Москва») строится на концессионных началах.
Оплата будет производиться на основе цифровых технологий, так называемом режиме free flow, когда люди будут пользоваться по установленным тарифам платежными сервисами практически в бесконтактном режиме. Надеемся, что эта технология будет распространяться потом на другие объекты, которые строятся на концессионных началах», — сказал М. Акимов.
Основным преимуществом безбарьерных пунктов взимания платы (ПВП) с технологией free flow для водителей является отсутствие необходимости снижения скорости и совершения маневров при оплате проезда по платным участкам автодорог. Кроме того, система free flow способствует снижению затрат на строительство ПВП и требует значительно меньшего землеотвода по сравнению с классическими барьерными ПВП, а также способствует сокращению расхода топлива и выбросов выхлопных газов, связанных с заторами перед ПВП.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, протяженность ЦКАД составляет 530 км. Ее строительство было начато в 2014 г. Трасса пройдет по территории ТиНАО и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД.
В рамках строительства ЦКАД на пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами будут построены 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. Трасса будет иметь четыре полосы движения — по две полосы в каждую сторону.
В материалах отмечается, что строительство ЦКАД разделено на пять этапов.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК М.Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра столицы В ГД внесли проект о доступе граждан с признаками преждевременного старения к медико-социальной помощи Авиабомбу времен ВОВ весом 100 кг обнаружили на стройплощадке на севере Москвы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер36
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской178
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР139
Трамп и Путин договорились по разделу Косово
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение