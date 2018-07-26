М. Акимов: Систему безостановочной оплаты проезда для ЦКАД могут распространить на другие проекты

правительстве РФ надеются распространить систему безостановочного проезда платных дорог free flow на будущие объекты, строящиеся в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов в рамках совместного с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым осмотра хода строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Оплата будет производиться на основе цифровых технологий, так называемом режиме free flow, когда люди будут пользоваться по установленным тарифам платежными сервисами практически в бесконтактном режиме. Надеемся, что эта технология будет распространяться потом на другие объекты, которые строятся на концессионных началах», — сказал М. Акимов.

Основным преимуществом безбарьерных пунктов взимания платы (ПВП) с технологией free flow для водителей является отсутствие необходимости снижения скорости и совершения маневров при оплате проезда по платным участкам автодорог. Кроме того, система free flow способствует снижению затрат на строительство ПВП и требует значительно меньшего землеотвода по сравнению с классическими барьерными ПВП, а также способствует сокращению расхода топлива и выбросов выхлопных газов, связанных с заторами перед ПВП.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии Москвы, протяженность ЦКАД составляет 530 км. Ее строительство было начато в 2014 г. Трасса пройдет по территории ТиНАО и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД.

В рамках строительства ЦКАД на пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами будут построены 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. Трасса будет иметь четыре полосы движения — по две полосы в каждую сторону.

В материалах отмечается, что строительство ЦКАД разделено на пять этапов.