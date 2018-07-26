Суд заставляет костромича уничтожить ремонт крыши дома, где он живет

К нам в редакцию обратился костромич Максим Воинцев, которого суд заставляет вернуть отремонтированную крышу дома в первоначальное состояние. Мужчина устал ходить по инстанциям и доказывать неадекватность подобного решения, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Все началось в 2012 году, когда Максим и его мама купили часть дома на улице Центральной 65, где жили три семьи. Свою долю они приобрели у молодой пары. Конечно, заселение не обошлось без ремонта. Вместе с соседями постарались облагородить внешний вид дома и закрыли его сайдингом.

Кроме того, у дома, как оказалось, течет крыша, поэтому пришлось срочно браться и за ее ремонт. Максим решил, что нужно сделать мансардный этаж. Высота дома при этом не менялась, под крышу просто врезали два окна, поменяли покрытие. На руках у мужчины есть и разрешение на реконструкцию с подписями всех соседей, которые не были против проведения работ. Есть и утвержденный градостроительный план, проект строительства, подписанный администрацией.

Проблемы начались, когда умер один из соседей — пожилой мужчина. В дом приехал его сын, которому перешла часть дома. Он предложил Максимум и маме выкупить 9 квадратных метров, где жил его отец, а цену назвал заоблачную. Естественно, костромич отказался, и вот тут-то все началось.

На этих 9 квадратах прописались трое человек, включая несовершеннолетнего ребенка. По факту же в комнате никто не живет. И вот по суду от Максима требуют, чтобы он уничтожил отремонтированную крышу и вернул ее к первоначальному состоянию. Все это делается, якобы, в интересах несовершеннолетнего ребенка, который живет в этой комнате согласно документам.

Отметим, что в первоначальном плане строительства дома указано — крыша шиферная на деревянных балках. В кассационной жалобе Максим пишет:

13 апреля 2018 года Свердловский районный суд города Костромы (судья Морев Е. А.) удовлетворил исковые требования о приведении жилого помещения в первоначальное состояние…

Интересно, как может быть такая крыша лучше, чем прочная отремонтированная мансарда? Но суд настаивает на своем. Камнем преткновения стала утерянная подпись того самого умершего дедушки, который жил в мире с соседями и не был против ремонта. Именно из-за нее костромича и просят убрать обновленную крышу. В архиве говорят, что документ утерян, и восстановить его не могут.

Максим надеется, что правоохранители и власти обратят внимание на эту несправедливость и помогут ему защитить свое жилище.