Ещё
Суд заставляет костромича уничтожить ремонт крыши дома, где он живет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд заставляет костромича уничтожить ремонт крыши дома, где он живет 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
К нам в редакцию обратился костромич Максим Воинцев, которого суд заставляет вернуть отремонтированную крышу дома в первоначальное состояние. Мужчина устал ходить по инстанциям и доказывать неадекватность подобного решения, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Все началось в 2012 году, когда Максим и его мама купили часть дома на улице Центральной 65, где жили три семьи. Свою долю они приобрели у молодой пары. Конечно, заселение не обошлось без ремонта. Вместе с соседями постарались облагородить внешний вид дома и закрыли его сайдингом.
Кроме того, у дома, как оказалось, течет крыша, поэтому пришлось срочно браться и за ее ремонт. Максим решил, что нужно сделать мансардный этаж. Высота дома при этом не менялась, под крышу просто врезали два окна, поменяли покрытие. На руках у мужчины есть и разрешение на реконструкцию с подписями всех соседей, которые не были против проведения работ. Есть и утвержденный градостроительный план, проект строительства, подписанный администрацией.
Проблемы начались, когда умер один из соседей — пожилой мужчина. В дом приехал его сын, которому перешла часть дома. Он предложил Максимум и маме выкупить 9 квадратных метров, где жил его отец, а цену назвал заоблачную. Естественно, костромич отказался, и вот тут-то все началось.
На этих 9 квадратах прописались трое человек, включая несовершеннолетнего ребенка. По факту же в комнате никто не живет. И вот по суду от Максима требуют, чтобы он уничтожил отремонтированную крышу и вернул ее к первоначальному состоянию. Все это делается, якобы, в интересах несовершеннолетнего ребенка, который живет в этой комнате согласно документам.
Отметим, что в первоначальном плане строительства дома указано — крыша шиферная на деревянных балках. В кассационной жалобе Максим пишет:
13 апреля 2018 года Свердловский районный суд города Костромы (судья Морев Е. А.) удовлетворил исковые требования о приведении жилого помещения в первоначальное состояние…
Интересно, как может быть такая крыша лучше, чем прочная отремонтированная мансарда? Но суд настаивает на своем. Камнем преткновения стала утерянная подпись того самого умершего дедушки, который жил в мире с соседями и не был против ремонта. Именно из-за нее костромича и просят убрать обновленную крышу. В архиве говорят, что документ утерян, и восстановить его не могут.
Максим надеется, что правоохранители и власти обратят внимание на эту несправедливость и помогут ему защитить свое жилище.
k1news.ru: последние новости
В июле клещи продолжают кусать костромичей Подруги погибшей в Костроме студентки: «То, что пишут в соцсетях, – ложь» Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение