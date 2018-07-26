СК не стал возбуждать дело против экс-мэра Краснодара Евланова за нарушения при строительстве 

Следственные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы города Владимира Евланова. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на главу регионального управления СК России Вадим Бугаенко.
Как пояснил руководитель ведомства, что речь идет о нарушениях при строительстве в столице Кубани духовного центра. События, по словам Бугаенко, происходили в 2013 году, но в следственные органы материалы поступили в 2017 году.
«Из-за невозможности допросить некоторых участников дела, которые в том числе отбыли в другие регионы, а также установить другие обстоятельства происходящего, неоднократно принималось решение об отказе в возбуждение уголовного дела, — сказал Бугаенко. — Последнее такое решение вынесли в апреле 2018 года».
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в сентябре 2016 года Владимир Евланов, руководивший Краснодаром с 2004 года, был избран Государственную думу. Баллотироваться в депутаты ему предложил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе отрытой сессии городской Думы 16 марта 2016 года. По итогам голосования Владимир Евланов одержал победу по Краснодарскому избирательному округу № 46, который объединяет столицу Кубани и Динской район, его кандидатуру поддержали 50,52% избирателей.