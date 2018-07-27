Экс-мэр Краснодара мог стать фигурантом уголовного дела, но не стал 

Краснодар. 27 июля — Новая Кубань. В отношении бывшего мэра Краснодара, действующего депутата ГД Владимира Евланова проводилась проверка. Очередной отказ в возбуждении уголовного дела был вынесен в апреле текущего года.
Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко.
Уголовное дело не было возбуждено «из-за невозможности допросить некоторых участников дела, которые в том числе отбыли в другие регионы, а также установить другие обстоятельства происходящего».
С чем связаны проверки, проводимые в отношении Евланова, достоверно не известно. Стоит отметить, что в апреле текущего года в Краснодарском крае прошла массовая зачистка застройщиков и чиновников, замешанных в нарушении прав обманутых дольщиков.
* 19 должностных лиц были замешаны в многолетнем обмане дольщиков в Краснодарском крае
В свое время губернатор региона Вениамин Кондратьев отмечал, что проблемы в строительной сфере накапливались годами, в том числе и до смены власти.