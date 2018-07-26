Косачев опроверг угрозу визовым центрам в России

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что из-за новых требований в России могут закрыться визовые центры. Нововведения предусматривают обязательную аккредитацию компаний, оказывающих услуги по получению виз, в МИД России . Подтвердить свои полномочия предстоит и авторизованным сервис-провайдерам. Авторами инициативы выступили сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов

"Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно. Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта. Возникающие попутно вопросы можно и нужно обсуждать, предусматривая соответствующие поправки во втором чтении законопроекта в случае его одобрения в первом", — написал сенатор в Facebook.