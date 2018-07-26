Косачев опроверг угрозу визовым центрам в России 

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что из-за новых требований в России могут закрыться визовые центры. Нововведения предусматривают обязательную аккредитацию компаний, оказывающих услуги по получению виз, в МИД России. Подтвердить свои полномочия предстоит и авторизованным сервис-провайдерам. Авторами инициативы выступили сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов.
"Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг. Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно. Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта. Возникающие попутно вопросы можно и нужно обсуждать, предусматривая соответствующие поправки во втором чтении законопроекта в случае его одобрения в первом", — написал сенатор в Facebook.
Он уточнил, что инициатива исходила от бизнес-сообщества: «Начало было положено на заседании отраслевого отделения ДР (»Деловой России" — «РГ») по визовому аутсорсингу 24 марта 2016 года на тему «Регулирование деятельности визовых центров». Были приглашены все участники рынка, а также заинтересованные организации. На заседании присутствовали представители — Ассоциации туроператоров России, МИДа, Федерального агентства по туризму, ГБУ МФЦ… Именно по итогам этой встречи ДР попросила Институт Законодательства изучить вопрос и выдать рекомендации. Эта работа сделана профессионалами-юристами. Итог — законопроект".
Косачев также поблагодарил исполнительного директора Ассоциации туристических операторов Майю Ломидзе и процитировал ее комментарий по теме: «Тысячи российских небольших юридических лиц, реклама которых пестреет в интернете, — это не визовые центры. Введение аккредитации как раз создает сложности таким компаниям, не имеющим права собирать документы с людей и оформлять визы в качестве посредников. Формально их деятельность на данный момент не является нарушением закона, но, по сути, у них нет таких полномочий, а люди, оформляющие визы через такие компании, всегда рискуют. Конечно, введение аккредитации и определенных технических требований для настоящих визовых центров наносит определенный вред именно таким компаниям. Их услугами пользуется очень много российских граждан, зачастую не задумываясь, что эти компании несут документы в тот же визовый центр, они не работают напрямую с консульством. Мы по факту не видим сейчас оснований для паники, потому что, во-первых, закона нет, во-вторых, мы не считаем те требования, которые есть в законопроекте, существенными ограничениями для профессиональных визовых центров, много лет работающих на территории России».