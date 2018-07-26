Косачев: аккредитация визовых центров нужна для защиты интересов заявителей

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, закрывать центры никто не намерен. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев , комментируя ранее предложенную им законодательную инициативу.

Ранее Косачев и член международного комитета Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз. В туриндустрии выразили обеспокоенность насчет того, что реализация инициативы может привести к закрытию визовых центров, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.

"Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг", — сказал глава комитета верхней палаты парламента.