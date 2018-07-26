Косачев: аккредитация визовых центров нужна для защиты интересов заявителей 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, закрывать центры никто не намерен. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя ранее предложенную им законодательную инициативу.
Ранее Косачев и член международного комитета Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз. В туриндустрии выразили обеспокоенность насчет того, что реализация инициативы может привести к закрытию визовых центров, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.
"Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине. Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг", — сказал глава комитета верхней палаты парламента.
Кроме того, подчеркнул сенатор, «персональные данные, в том числе биометрические», должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно. «Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта», — указал он. Косачев при этом заметил, что «возникающие попутные проблемы можно и нужно обсуждать, предусматривая соответствующие поправки во втором чтении законопроекта» в Госдуме.