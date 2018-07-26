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Организаторы FINOPOLIS 2018 опубликовали программу форума
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Организаторы FINOPOLIS 2018 опубликовали программу форума 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. На официальном сайте FINOPOLIS размещена деловая программа форума. Мероприятия деловой программы пройдут в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 18 и 19 октября.
Торжественное открытие форума начнется с приветствия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Деловую программу откроет первая пленарная дискуссия на тему «Новые конкуренты и новые альянсы. Финтех как драйвер развития конкурентного рынка», посвященная влиянию технологического развития на расстановку сил в различных отраслях экономики и государственного управления. Программу продолжит вторая пленарная дискуссия — «Данные — новая нефть?», в ходе которой участники обсудят ресурсную ценность данных, накопленных и создаваемых бизнесом, потребителями и государством.
Работа форума продолжится в рамках тематических секций:
— Open banking: за и против — Эпоха искусственного интеллекта: прибыль vs. этика — Fast payments: мир и мы — Регулятивная «песочница»: игра без правил или правила игры — «Цифра» для микрофинансирования — Рынки капитала: победили ли роботы?
В рамках деловой программы первого дня состоится финал конкурса финтех-стартапов, а также серия выступлений в формате TEDx.
Второй день деловой программы откроет пленарная дискуссия «FinTech as a Platform: от пилотов к реальным решениям», посвященная использованию технологий для удовлетворения реальных потребностей бизнеса. Программу продолжат питч-сессии победителей конкурса финтех-стартапов и церемония награждения. Состоятся тематические сессии:
— Стандарты цифровых финансовых услуг — Homo technologicus. Какой он? — Финтех и право: шаг навстречу — Кибербезопасность: цифровой иммунитет — RegTech и SupTech: направления развития — Новинки InsurTech: новая модель отношений с клиентами
В стартовый день Форума, 17 октября, состоится Молодежный день FINOPOLIS. Для участников Молодежного дня запланированы мастер-классы и лекции ведущих российских и иностранных экспертов в области технологий. Состоится финтех-баттл студенческих команд, в ходе которого им предстоит работа с реальными кейсами от участников рынка. Победители конкурса получат награды от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS 2018, а также смогут встретиться с руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний.
Организатор FINOPOLIS 2018 — Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.
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