Организаторы FINOPOLIS 2018 опубликовали программу форума

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. На официальном сайте FINOPOLIS размещена деловая программа форума. Мероприятия деловой программы пройдут в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 18 и 19 октября.

Торжественное открытие форума начнется с приветствия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной . Деловую программу откроет первая пленарная дискуссия на тему «Новые конкуренты и новые альянсы. Финтех как драйвер развития конкурентного рынка», посвященная влиянию технологического развития на расстановку сил в различных отраслях экономики и государственного управления. Программу продолжит вторая пленарная дискуссия — «Данные — новая нефть?», в ходе которой участники обсудят ресурсную ценность данных, накопленных и создаваемых бизнесом, потребителями и государством.

Работа форума продолжится в рамках тематических секций:

— Open banking: за и против — Эпоха искусственного интеллекта: прибыль vs. этика — Fast payments: мир и мы — Регулятивная «песочница»: игра без правил или правила игры — «Цифра» для микрофинансирования — Рынки капитала: победили ли роботы?

В рамках деловой программы первого дня состоится финал конкурса финтех-стартапов, а также серия выступлений в формате TEDx.

Второй день деловой программы откроет пленарная дискуссия «FinTech as a Platform: от пилотов к реальным решениям», посвященная использованию технологий для удовлетворения реальных потребностей бизнеса. Программу продолжат питч-сессии победителей конкурса финтех-стартапов и церемония награждения. Состоятся тематические сессии:

— Стандарты цифровых финансовых услуг — Homo technologicus. Какой он? — Финтех и право: шаг навстречу — Кибербезопасность: цифровой иммунитет — RegTech и SupTech: направления развития — Новинки InsurTech: новая модель отношений с клиентами

В стартовый день Форума, 17 октября, состоится Молодежный день FINOPOLIS. Для участников Молодежного дня запланированы мастер-классы и лекции ведущих российских и иностранных экспертов в области технологий. Состоится финтех-баттл студенческих команд, в ходе которого им предстоит работа с реальными кейсами от участников рынка. Победители конкурса получат награды от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS 2018, а также смогут встретиться с руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний.

Организатор FINOPOLIS 2018 — Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.