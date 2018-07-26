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Правительство РФ снимет барьеры для малого бизнеса в сфере госзакупок
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Правительство РФ снимет барьеры для малого бизнеса в сфере госзакупок 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Правительство РФ подготовило для рассмотрения Госдумой законопроект, который позволит регламентировать сферу добровольной сертификации для малого и среднего бизнеса. Это позволит упростить процедуру участия в госзакупках для небольших предприятий.
Законодательная инициатива принадлежит Минэкономразвитию РФ, Минпромторгу и Росстандарту РФ.
Если Госдума примет закон, то правительство РФ получит полномочия по установлению особенностей проведения процедур добровольного подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, поставляемых субъектами малого предпринимательства в рамках госзакупок. Также госорганы смогут определять порядок оплаты и условия подтверждения процедуры добровольной сертификации.
Кроме того, законопроектом предусмотрено создание единого реестра систем добровольной сертификации. Обязанности по его ведению возложены на Росстандарт.
В пояснительной записке к законопроекту указаны основные проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Данные подготовлены АО «Корпорацией МСП».
стоимость высокой сертификации — 60%;
значительный объем документов — 60%;
длительность оформления — 52%;
отсутствие единых требований к функционированию систем добровольной сертификации — 58%;
единых правил ценообразования и порядка прохождения сертификации — 60%.
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