Правительство РФ снимет барьеры для малого бизнеса в сфере госзакупок

Правительство РФ подготовило для рассмотрения Госдумой законопроект, который позволит регламентировать сферу добровольной сертификации для малого и среднего бизнеса. Это позволит упростить процедуру участия в госзакупках для небольших предприятий.

РФ, Законодательная инициатива принадлежит Минэкономразвитию Минпромторгу и Росстандарту РФ.

Если Госдума примет закон, то правительство РФ получит полномочия по установлению особенностей проведения процедур добровольного подтверждению соответствия товаров, работ, услуг, поставляемых субъектами малого предпринимательства в рамках госзакупок. Также госорганы смогут определять порядок оплаты и условия подтверждения процедуры добровольной сертификации.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание единого реестра систем добровольной сертификации. Обязанности по его ведению возложены на Росстандарт.

В пояснительной записке к законопроекту указаны основные проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. Данные подготовлены АО «Корпорацией МСП».

стоимость высокой сертификации — 60%;

значительный объем документов — 60%;

длительность оформления — 52%;

отсутствие единых требований к функционированию систем добровольной сертификации — 58%;

единых правил ценообразования и порядка прохождения сертификации — 60%.