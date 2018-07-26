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Четыре российских вертолета получили новейшие системы защиты
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Четыре российских вертолета получили новейшие системы защиты 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Четыре вертолета Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа проходят модернизацию на Казанском авиационном заводе. На них ставят новейшие комплексы бортовой обороны, которые должны защитить машины от зенитных ракет с тепловыми системами наведения, сообщает Министерство обороны РФ.
Что за БКО устанавливают на Ми-8, военные не уточняют. Однако там же, в Казани, выпускают комплекс бортовой обороны «Президент-С». Он автоматически защищает летательные аппараты от ЗРК.
"Президент-С" самостоятельно засекает пуск вражеской ракеты и предупреждает об этом экипаж. Далее БКО способен ослепить головку наведения ракеты лазерным излучением, подавить радиоэлектронными помехами, или применить стандартные инфракрасные ловушки. Как утверждают разработчики, комплекс бортовой обороны должен отводить зенитные ракеты от вертолета в 90% случаев.
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