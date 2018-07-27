«Стрижы» с мониторами для связи с диспетчером установили в нескольких домах ЮВАО

Малошумные лифты модели «Стриж», оборудованные мониторами для видеосвязи с диспетчером, появились в домах Юго-Восточного округа.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

«АО «Мослифт» включилось в реализацию программы «Умный квартал». В трех подъездах дома 13 на ул. Новомарьинская (район Марьино) шесть лифтов заменят современными малошумными моделями «Стриж», которые разработаны и изготовлены АО «Мослифт». Уже заменено три лифта, по одному в каждом подъезде», — сказано в сообщении.

На панели управления в кабинах новых лифтов установлены видеокамера и монитор диагональю восемь дюймов, на котором отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъемность, прохождение этажей.