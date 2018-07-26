«Росатом» планирует построить в ЮАР два растворных реактора

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости Госкорпорация «Росатом» намерена построить в ЮАР два так называемых растворных ядерных реактора для производства радиоизотопов, которые будут использоваться в медицине, эта возможность предусмотрена соглашением, подписанным в четверг в Йоханнсбурге между АО «Русатом Хэлскэа» (входит в «Росатом») и Корпорацией по атомной энергии ЮАР (NECSA).

"Rusatom Healthcare и NECSA планируют начать сотрудничество с целью строительства двух инновационных растворных реакторов на территории ЮАР. Они имеют небольшие размеры и относительно невысокую стоимость. Растворные реакторы разработаны специально для экономически эффективного производства радионуклидов, применяемых в области ядерной медицины", — говорится в сообщении АО «Русатом Хэлскэа».