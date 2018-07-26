Ещё
«Росатом» планирует построить в ЮАР два растворных реактора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Росатом» планирует построить в ЮАР два растворных реактора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» намерена построить в ЮАР два так называемых растворных ядерных реактора для производства радиоизотопов, которые будут использоваться в медицине, эта возможность предусмотрена соглашением, подписанным в четверг в Йоханнсбурге между АО «Русатом Хэлскэа» (входит в «Росатом») и Корпорацией по атомной энергии ЮАР (NECSA).
"Rusatom Healthcare и NECSA планируют начать сотрудничество с целью строительства двух инновационных растворных реакторов на территории ЮАР. Они имеют небольшие размеры и относительно невысокую стоимость. Растворные реакторы разработаны специально для экономически эффективного производства радионуклидов, применяемых в области ядерной медицины", — говорится в сообщении АО «Русатом Хэлскэа».
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение