В Ленинградской области утвердили охотничий лимит

Александр Дрозденко подписал постановление, утвердившее лимиты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий сезон 2018-2019 годов в Ленобласти

России. С 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года в лесах 47 региона разрешено добыть 1250 особей лося, 326 медведя, 144 барсука и 16 рысей. Данный лимит утвержден заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы в соответствии с нормами министерства природных ресурсов и экологии

В постановлении также расписаны квоты добычи охотничьих ресурсов для каждого конкретного угодья по всем районам Ленинградской области.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях можно получить у сотрудников комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти в соответствующих районах или в помещении комитета по адресу, а также в МФЦ и на портале государственных услуг.

Напоминаем, что в соответствии с Параметрами охоты, любительская и спортивная охота на территории Ленинградской области производится в следующие сроки:

на лося (все половозрастные группы) — с 15 октября по 31 декабря, на лося в возрасте до 1 года — с 1 по 7 января,

на взрослых самцов лося — с 1 сентября по 30 сентября,

на кабана (все половозрастные группы), за исключением самок, имеющих приплод текущего года — с 1 июня по 31 июля, с 1 августа по 28 (29) февраля,

на медведя — с 1 августа по 30 ноября, с 15 апреля по 15 мая,

на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также вальдшнепа и рябчика — с третьей субботы августа по 15 ноября,

на боровую дичь, за исключением вальдшнепа и рябчика, — с третьей субботы августа по 28 (29) февраля,

на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — с 25 июля по 15 ноября,

на боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами — с 5 августа по 31 декабря,

на зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу — с 1 октября по 28 (29) февраля,

на зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу с гончими и борзыми собаками — с 15 сентября по 28 (29) февраля, на ондатру, водяную полевку — с 1 октября по 28 (29) февраля,

на крота — с 1 августа по 25 октября, с 1 июня по 31 июля,

на бобра — с 1 октября по 28 (29) февраля,

на норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного, куницу, ласку — с 1 октября по 28 (29) февраля,

на барсука — с 15 августа по 31 октября,

на волка — с 15 сентября по 28 (29) февраля, а также в сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц и (или) пушных животных, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк.

весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа осуществляется в течении 10 дней для северных и южных районов Ленобласти соответственно.

на серую ворону — в период охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь при наличии разрешения на добычу птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах которого указана серая ворона.