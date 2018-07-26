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Лидеры БРИКС обеспокоены ростом напряженности на Ближнем Востоке
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Лидеры БРИКС обеспокоены ростом напряженности на Ближнем Востоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидеры БРИКС озабочены ростом напряженности на Ближнем Востоке, призывают не допустить применение силы и вмешательство извне.
"Мы выражаем озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом и ростом напряженности в Ближневосточном регионе и убеждены, что ни в одном конфликте не должно допускаться незаконное применение силы или вмешательство извне и что в конечном итоге долгосрочный мир может быть установлен путем широкого инклюзивного национального диалога при должном уважении независимости, территориальной целостности и суверенитета каждой из стран региона", — говорится в принятой на саммите в Йоханнесбурге декларации.
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