Лидеры БРИКС обеспокоены ростом напряженности на Ближнем Востоке 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидеры БРИКС озабочены ростом напряженности на Ближнем Востоке, призывают не допустить применение силы и вмешательство извне.
"Мы выражаем озабоченность в связи с продолжающимся конфликтом и ростом напряженности в Ближневосточном регионе и убеждены, что ни в одном конфликте не должно допускаться незаконное применение силы или вмешательство извне и что в конечном итоге долгосрочный мир может быть установлен путем широкого инклюзивного национального диалога при должном уважении независимости, территориальной целостности и суверенитета каждой из стран региона", — говорится в принятой на саммите в Йоханнесбурге декларации.