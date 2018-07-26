По понятиям: чем российские миллионеры отталкивают иностранных банкиров

Богатые клиенты — да еще и те, кто может доказать, что их капиталы заработаны легально — находка для любого иностранного банка. И неважно, где расположены эти банки и какова ситуация в местной банковской системе. Сложности, если они и возникают, как правило бывают двух видов: связанные с документами и неформальными (понятийными) взаимоотношениями, на которых строится бизнес.

Риски, связанные с документальным оформлением активов и операций, более или менее ясны. Понятийные же вещи могут быть очевидны не всем. Например, клиентам бывает непросто объяснить, зачем их операционная компания открывает банковский счет в юрисдикции, отличной от той, где зарегистрирована. Для некоторых банков — это веская причина отказать в открытии счета. Хотя большинство финансовых институтов и признают практику, при которой крупные бизнесмены и состоятельные люди владеют персональными холдингами, зарегистрированными в различных юрисдикциях, выбор которых обоснован не только налоговой оптимизацией, но и банальным удобством в управлении активами.

Подобных нюансов множество, и их необходимо учитывать при обращении в иностранный банк. В этой ситуации всегда хорош простой совет — посмотреть на свои активы со стороны и задать себе вопросы. Зачем мне вообще понадобился счет в иностранном банке? Поверил бы я собственной истории, основываясь на том, что банку известно обо мне из предоставленных документов и внешних источников? Являюсь ли я целевой аудиторией этого банка? Если ответ на последние два вопрос утвердительный — то финансовый риск минимален, проверки комплаенса не страшны и можно рассчитывать на радушный прием практически в любом банке. Особенно учитывая, что банки по всему миру вынуждены отказывать пусть и столь же «белым», но менее подготовленным к проверкам клиентам.

Почему так происходит? Сейчас на наших глазах меняется целая банковская индустрия. Вместе со старожилами банковского бизнеса на покой уходят и привычные модели работы. И перестраиваться приходится не только банкирам, но и их клиентам.

Сегодня уже никого не заинтересовать обещаниями блестящего будущего — в виде например, активной операционной деятельности, благодаря которой банк сможет заработать на транзакциях. Этим объясняется то, что заявки от IT-стартапов, торговых компаний и других аналогичных бизнесов месяцами находятся на рассмотрении. Банку не особо интересно что будет дальше, банк хочет понимать кто к нему пришел буквально сейчас. Финансисты хотят знать все о своем клиенте, его состоянии и бизнесе, о том, как он заработал свои миллионы и с какими контрагентами выстраивал отношения. Увы, начинающим предпринимателям и бизнесменам, чей бизнес построен на агентских и комиссионных схемах, вести дела в международном контуре становится очень сложно: зачастую они не могут позволить себе содержать полноценный зарубежный офис.

Куда проще состоятельным бизнесменам с крупными активами. Во-первых, многие из них еще несколько лет назад серьезно озаботились соответствующими вопросами и сейчас способны внятно объяснить происхождение как минимум части своего капитала, попутно разбираясь с оставшимися «скелетами в шкафу». Во-вторых, очень помогла объявленная Россией амнистия капиталов, давшая возможность закрыть часть спорных моментов. Хотя по-прежнему остается открытым вопрос, достаточно ли банку знать об амнистии для того, чтобы клиент успешно прошел проверку? Или же для банка это желательный элемент в профиле клиента, но не решающий. В-третьих, контрагентами состоятельных клиентов, как правило, также являются абсолютно понятные компании, за плечами у которых не один год успешной работы.

По всему миру банки задаются главным вопросом: готов ли клиент работать на новых условиях, без неприятных сюрпризов? Готов ли он воспринимать банк не как сервисную организацию, а как полноценного бизнес-партнера, у которого есть свои интересы, права и обязательства перед третьими лицами — в том числе регулирующими органами? В реальности отношения между клиентами и банками не всегда складываются идеально. Многие бизнесмены и владельцы активов не желают перестраиваться, ищут временные решения в юрисдикциях с лояльными банками, надеясь, что их минуют потрясения, произошедшие в финансовых системах Кипра Латвии . Это мешает всей индустрии и удлиняет период, необходимый для органичной перестройки. Какое-то время назад срок жизни таких «временных» решений мог достигать нескольких лет и не нёс в себе значительных финансовых рисков. Сегодня же он стремительно сокращается. Клиент, открывший банковский счет в «лояльном» банке, может сразу же столкнуться с трудностями. Его средства могут быть заблокированы и в итоге придется проходить все тот же комплаенсу и рассказывать банку правдивую историю из серии «учился-работал-заработал». Стоит ли эта игра свеч в современных реалиях? Наверное, проще принять тот факт, что новая игра уже началась и не стоит пытаться играть в неё по старым правилам, постоянно их нарушая. Куда лучше спокойно взглянуть на свою бизнес-модель, без спешки определиться с будущей стратегией игры и сосредоточиться уже на ней, а не на том, как обойти ее правила.

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