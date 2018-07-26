Самый высокий дом Ярославля видно в «облаках»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» оснастил системой облачного видеонаблюдения новый комплекс «Романтика» — самое высокое жилое здание Ярославля . Она помогает обеспечить безопасность и улучшить обслуживание жителей в 20-этажном доме.

В систему входит комплект видеокамер, видеосервер для обработки и хранения данных и подключение к интернету по каналу связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с. По этому же каналу в квартирах доступны услуги Дом.ru: проводной интернет и Wi-Fi, цифровое ТВ и телефония. Видеокамеры установлены во дворе, в лифтах, на лестничных площадках и на подземной парковке. Впервые оператор оснастил камерами лифты в таком высоком здании. Это уникальное техническое решение для Ярославля.

«Для нас важны комфорт жильцов, безопасность имущества. Видеонаблюдение помогает нам эффективнее предупреждать противоправные действия и возмещать возможные убытки, контролировать работу сотрудников, урегулировать спорные ситуации», — отметил директор УК «Яшма» Вадим Оконечников.

Благодаря облачному видеосерверу «Дом.ru Бизнес» записи с камер хранятся 10 дней. Данные защищены от постороннего доступа системой авторизации. И сотрудники управляющей компании, и жильцы могут видеть изображения со всех видеокамер в режиме онлайн или просматривать их в видеоархиве в любое время суток на любом гаджете — смартфоне, ноутбуке или компьютере, — из любой точки мира, где есть интернет, и при необходимости быстро реагировать на происходящие в доме события. Это позволяет, например, убедиться, что ребенок в безопасности и играет во дворе, а управляющей компании своевременно направлять технику для уборки территории.

«Мы как оператор связи предоставляем услугу видеонаблюдения «под ключ» и берем на себя заботу о жителях Ярославля, создавая для них комфортную среду. Облачные технологии позволяют бизнесу не тратиться на «железо», провода, экономить пространство и время, быть быстрее и эффективнее», — рассказал директор ярославского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») Василий Середа.

Услугой «Облачное видеонаблюдение» от «Дом.ru Бизнес» воспользовались еще 4 ТСЖ и УК в Ярославле. Это эффективный инструмент контроля за объектами любой площади. Услуга может быть интересна как управляющим компаниям, ТСЖ многоквартирных домов, застройщикам, так и владельцам бизнес-центров, торговых компаний, промышленных предприятий и складов в целях наблюдения за собственными помещениями и прилегающими территориями.

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