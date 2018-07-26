Ещё
35-летняя Анна Седокова продемонстрировала свои «сочные булочки» у бассейна в Баку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

35-летняя Анна Седокова продемонстрировала свои «сочные булочки» у бассейна в Баку 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В Баку стартует музыкальный фестиваль «Жара». Одной из первых в столицу Азербайджана прибыла Анна Седокова.
Певица уже успела сделать несколько ярких снимков у бассейна и выложила один из них в свой Instagram. Анна позировала в очень сексуальном купальнике, не скрывшем ее аппетитный бюст и округлые бедра.
«Добро пожаловать», «Красотка», «Попа огонь», «Аня прекрасна) но давайте не будем путать — красота это чуточку другие фото. Это просто секс», «Все будет как всегда грандиозно», — прокомментировали горячее фото Седоковой ее фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Неизвестно, привезла ли Анна с собой детей — старшую дочь Алину и сына Гектора. Напомним, что младшая дочь звезды Моника сейчас находится с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в США — Седокова ведет с ним судебную тяжбу за право опеки над девочкой.
Фото и видео: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Этой девушке лет 20»: растрепанная и ненакрашенная Наталья Водянова показала фигуру в купальнике Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди Светлана Бондарчук в микро-шортах показала дрессировку собаки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня
Умер Игорь Беляев1
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
США поставили Турции серьезный ультиматум101
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение