Калининграду предписан дизайн-код

Мой Калининград . В Калининграде процесс внедрения дизайн-кода рассчитан до марта 2019 года.

До этого времени проект документа должен пройти согласование в структурных подразделениях администрации, быть рассмотрен надзорными органами и профильными комиссиями городского совета депутатов, опубликован для обсуждения с населением.

Об этом в Калининграде рассказал заместитель главы городской администрации, председатель комитета архитектуры и строительства (КАиС) Артур Крупин

Дизайн-код — это свод правил, определяющий внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически единых элементов городской среды, разработанный исходя из особенностей территории (типовой или исторической), включающий текстовые и графические материалы.

«Например, при всем многообразии художественных приемов в оформлении объектов наружной рекламы, необходимо соблюдать меру и стиль, чтобы вывески и рекламные конструкции не напоминали «лоскутное одеяло», а украшали город. Умеренность и единый стиль нужны и при обустройстве нестационарных торговых объектов, оформлении различных ярмарок, создании и установке городской мебели.

При этом не стоит опасаться, что с введением дизайн-кода все кафе, рестораны, магазины, офисы станут похожи друг на друга, словно близнецы. Каждая организация в своем оформлении сможет сохранить уникальность», — прокомментировал в Калининграде Артур Крупин.

Председатель комитета отметил, что процесс принятия дизайн-кода требует профессионального подхода и достаточного времени. Городские власти вовлекли в него предпринимателей, архитекторов, жителей, журналистов. На данный момент главой Калининграда Алексеем Силановым утверждена последовательность реализации дизайн-кода.

«Это классический подход в организации работы — составление плана мероприятий, или, как с недавнего времени принято говорить, дорожной карты. В дорожной карте указана последовательность исполнения тех или иных мероприятий, определены ответственные структурные подразделения и должностные лица, и самое главное — установлены сроки выполнения всех процессов.

Таким образом, мы видим, какие процедуры мы можем выполнять параллельно, а какие только последовательно.

По результатам утверждения дорожной карты мы видим окончательно возможный срок либо завершения каких-то работ в целом, либо утверждения необходимых нормативно-правовых актов. Если говорить о дизайн-коде, по результатам разработки дорожной карты мы видим, когда мы сможем нормативно его утвердить. Сегодня все процессы выстроены так, чтобы дизайн-код был внедрен в правила благоустройства, правила размещения рекламных конструкций. Все эти документы подпадают под полномочия представительного органа местного самоуправления, то есть должны быть утверждены решением депутатского корпуса», — пояснил Артур Крупин.

По его словам, процесс внедрения дизайн-кода рассчитан до марта 2019 года. На январь запланировано размещение проектов необходимых документов в СМИ и интернете. На февраль — проведение публичных слушаний по дизайн-коду и по их результатам корректировка проекта. До конца первого квартала следующего года дизайн-код Калининграда должен быть утвержден решением городского совета депутатов.