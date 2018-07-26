В Воронеже волонтеры начнут облагораживать исторические дома

В воскресенье, 29 июля в 16:00, в Воронеже стартует фестиваль сохранения исторической среды « Том Сойер Фест».

Этот фестиваль впервые реализовали в Самаре в 2015 году. Идея в том, чтобы силами волонтёров восстановить несколько деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия: покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми. С каждым годом фестиваль расширялся, и в этом году среди прочих к нему присоединился и Воронеж.

Первый дом, который облагородят волонтеры, располагается по адресу: ул. Таранченко, 20. На открытии фестиваля волонтеры установят строительные леса вокруг дома, устроят чаепитие и смонтируют выставку картин Романа Жиляева. А полноценные работы стартуют уже с понедельника. Подробности ищите в группе мероприятия «ВКонтакте».