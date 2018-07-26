Ещё
В Воронеже волонтеры начнут облагораживать исторические дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже волонтеры начнут облагораживать исторические дома 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 29 июля в 16:00, в Воронеже стартует фестиваль сохранения исторической среды «Том Сойер Фест».
Этот фестиваль впервые реализовали в Самаре в 2015 году. Идея в том, чтобы силами волонтёров восстановить несколько деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия: покрасить стены, заменить ветхие декоративные детали новыми. С каждым годом фестиваль расширялся, и в этом году среди прочих к нему присоединился и Воронеж.
Первый дом, который облагородят волонтеры, располагается по адресу: ул. Таранченко, 20. На открытии фестиваля волонтеры установят строительные леса вокруг дома, устроят чаепитие и смонтируют выставку картин Романа Жиляева. А полноценные работы стартуют уже с понедельника. Подробности ищите в группе мероприятия «ВКонтакте».
АиФ: последние новости
Праздник не для всех. О чём заставляют молчать преподавателей ВГУ Откуда деньги? Облдума не лишила мандата депутата, забывшего про 27 квартир Бюджет Нововоронежа получит свыше 300 млн руб на развитие инфраструктуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской190
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер37
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР141
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие40
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение