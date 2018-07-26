Дверь в квартиру челябинца рассмешила соцсети

В челябинской группе Вконтакте пользователи разместили фотографию необычной двери, которую обнаружили в одном из жилых домов своего города. К старой коричневой обивке приколочены железные палки, замки разных форм и размеров, а также несколько подносов с росписью под хохлому. Комментаторы развеселились при виде необычной двери и вдоволь её обсмеяли: «готов к зомби-апокалипсису», «прячется от налоговой», «здесь живут готы».

Следом в комментарии пришла одна из жительниц района и сообщила, что квартира принадлежит пенсионеру: «Живёт там больной дедушка, старенький, добрый как ребёнок… Катается по двору на велике и чертовски здорово играет на баяне».

А вы какие необычные двери встречали?