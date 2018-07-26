85% нижегородских пенсионеров находят работу благодаря бирже труда

В Нижнем Новгороде порядка 85% процентов пенсионеров находят себе работу после обращения на биржу труда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 26 июля.

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По информации пресс-службы, ежегодно в нижегородский центр занятости обращается 5500 жителей города пенсионного (3 тысячи человек) и предпенсионного (2,5 тысячи человек) возрастов. Благодаря курсам профессиональной переподготовки большинство обратившихся находит себе работу по душе.

На этих курсах нижегородцы могут освоить профессию кладовщика, бухгалтера, охранника, лифтера, флориста, парикмахера. Кроме того, желающие могут изучить сметное дело и программирование.

Напомним, пока пенсионеры находят работу через центр занятости, в Нижегородской области продолжаются митинги против пенсионной реформы.

Фото: pixabay.com