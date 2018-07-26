От электроэнергии за долги могут отключить 407 предприятий

Метод рубильника — в действии! Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в 33 регионе — ООО «Энергосбыт Волга», который работает на территории Владимирской области с весны этого года, продолжает беспрецедентную по масштабам акцию по борьбе с должниками.

В конце июня мы уже сообщали об отключении от электроэнергии 12 котельных, обслуживаемых компанией «Вязники Энергия», за долги в размере 6,9 млн рублей. Теперь подготовка Вязниковского района к отопительному периоду находится под угрозой срыва. Как сообщил «ТВ-МИГ» руководитель службы корпоративных коммуникаций ООО «Энергосбыт Волга» Владимир Михайлов, долг по сей день не уплачен, и котельные все еще отключены от электроэнергии.

А сегодня ООО «Энергосбыт Волга» сообщила о том, что сразу 407 (!) предприятий Владимирской области (Суздальского, Собинского, Судогодского, Юрьев-Польского, Кольчугинского и Петушинского районов) получили уведомления о возможном ограничении электроэнергии.

На 27 июля запланировано отключение производственных зданий ООО «Олимп» Кольчугино, ООО ВЛХ «АРТ» (Владимир), а также зерносушилки ООО «УПХ „Ставровское“ (Собинский район).

30 июля без электроэнергии могут остаться ремонтная мастерская ООО „Юрьево-Поле“ ( Юрьев-Польский района и ООО „Суздальская пивоваренная компания“.

А 31 июля метод рубильника прочувствуют на себе еще пять предприятий: производственное здание АО „ИнфраЭнергоИнвест“ (Владимир); производственный цех ООО „Китеж“ (Судогодский район); сельхозобъекты ООО СПК „Курилово“ (Собинский район); общежитие ООО „Серебряные ключи“ (Суздальсткй район); производственный цех ООО „СИМС-Техно“ (Покров).

Впрочем, у всех организаций есть шанс не остаться без света, если долги начнут погашаться или хотя бы будет составлен график их погашения.