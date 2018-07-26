Тюменского координатора «Открытой России» оштрафовали на 10 тысяч из-за лекции про Путина 

В прошлом году Антон Михальчук возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак
Решение оштрафовать на 10 тысяч рублей координатора местного отделения «Открытой России» Антона Михальчука приняли сегодня, 26 июля, в мировом суде. В вину ему вменили связь с «нежелательной организацией».
Как следует из материалов административного дела, Антон Михальчук организовал, провел и рекламировал от имени организации лекцию российского журналиста и экономиста Дмитрия Травина на тему «Просуществует ли путинская экономическая система до 2042 года».
— В 19 часов 27 апреля организована и проведена лекция общественного сетевого движения «Открытая Россия». Информация о проведении указанного мероприятия размещена Михальчуком на своей странице «ВКонтакте» и в группе «Открытое право», организатором которой он является, — говорится в материалах дела.
При этом в документах уточняется, что британская организация «Open Russia Civic Movement» (сокращённо «Открытая Россия») признана нежелательной организацией по решению Генпрокуратуры.
Это уже второй штраф Михальчука по статье за связь с нежелательной организации. Первый штраф в 10 тысяч рублей он получил после организации семинара с участием правозащитников «Открытой России». Помимо этого Михальчука задерживали за надпись «Против Путина» под Мостов влюбленных в Тюмени, за это его и других активистов оштрафовали на 10 тысяч рублей.
26 апреля 2017 года Генпрокуратура РФ признала британскую организацию «Open Russia Civic Movement» иностранным агентом. Его работа, по оценке надзорного ведомства, направлена на дискредитацию результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет собой угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства. Однако активисты движения и сам Ходорковский заявляют, что российская «Открытая Россия» не связана с британской одноимённой организацией. Они заявляют, что движение по закону «Об общественных объединениях» не обязывает регистрироваться как юрлицо, а значит его нельзя признать нежелательным.