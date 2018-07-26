Тюменского координатора «Открытой России» оштрафовали на 10 тысяч из-за лекции про Путина

В прошлом году Антон Михальчук возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак

Решение оштрафовать на 10 тысяч рублей координатора местного отделения «Открытой России» Антона Михальчука приняли сегодня, 26 июля, в мировом суде. В вину ему вменили связь с «нежелательной организацией».

Как следует из материалов административного дела, Антон Михальчук организовал, провел и рекламировал от имени организации лекцию российского журналиста и экономиста Дмитрия Травина на тему «Просуществует ли путинская экономическая система до 2042 года».

— В 19 часов 27 апреля организована и проведена лекция общественного сетевого движения «Открытая Россия». Информация о проведении указанного мероприятия размещена Михальчуком на своей странице «ВКонтакте» и в группе «Открытое право», организатором которой он является, — говорится в материалах дела.

При этом в документах уточняется, что британская организация «Open Russia Civic Movement» (сокращённо «Открытая Россия») признана нежелательной организацией по решению Генпрокуратуры

Это уже второй штраф Михальчука по статье за связь с нежелательной организации. Первый штраф в 10 тысяч рублей он получил после организации семинара с участием правозащитников «Открытой России». Помимо этого Михальчука задерживали за надпись «Против Путина» под Мостов влюбленных в Тюмени , за это его и других активистов оштрафовали на 10 тысяч рублей.