Круговорот органики. Жительница Ханымея освоила природное земледелие

Каждый день ведро свежих домашних огурчиков с огорода для жительницы поселка Ханымей Пуровского района Марины Пивоваровой привычное дело. Такие достижения хозяйка участка объясняет просто: «Когда тепло, жарко, они растут, только успевай, поливай».

По словам Марины Пивоваровой, метод природного земледелия очень актуален для Севера. Главное, чтобы корням было постоянно тепло, чтобы не прерывался процесс перепревания, тогда и растения хорошо растут, питаются. Выручают и теплые грядки, но не надо забывать и о внесении очень большого количества органики в почву, но, подчеркивает огородница, не химии.

Она уже 10 лет выращивает на участке овощные культуры, а несколько лет назад, открыв для себя метод природного земледелия, полностью сосредоточилась на нем.

«Нужно очень много органики — это трава, листва, все растительные остатки. Я ничего с огорода не выбрасываю. У меня идет все, это как бы круговорот такой в природе. Природа дала, и природа получила назад. Отсюда и результат такой», — пояснила Марина Пивоварова.

Ей есть, чем гордиться: на участке уже поспели помидоры, перец и зелень, скоро женщина соберет урожай кабачков. Как сообщает trk-luch.ru, огурцы созреют позднее, примерно 10 октября.

«Вот два года подряд я до октября их тянула. Пока минус десять градусов на улице, в теплице еще ноль. Там они еще свеженькие, и я снимаю последние огурцы», — рассказала огородница.

Секретов успешного северного растениеводства за десять лет у Марины накопилось немало, при упорном труде и соблюдении всех тонкостей, говорит она, хороший урожай обеспечен даже на Пуровской земле.