Два редких астрономических явления можно будет наблюдать 27 июля

ТАСС , 26 июля. Два астрономических явления — лунное затмение и великое противостояние Марса — произойдут одновременно вечером в пятницу. Наблюдать за редким совпадением, которое случается раз в 25 тыс. лет, жителям России смогут на Юге, Урале и в Западной Сибири, рассказали ТАСС эксперты.

Как сообщила ТАСС заведующая обсерваторией Петербургского планетария Мария Смирнова, два явления, которые можно будет наблюдать 27 июля на небе интересны сами по себе. «Раз в 25 тыс. лет происходит совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения», — отметила она. Лунное затмение наступает, когда Луна входит в тень Земли, и может случаться и несколько раз в год, а вот так называемое противостояние Марса — более редкое явление, оно происходит раз в 13-17 лет.

"Марс обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите: он то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые 2,5 года наша планета догоняет Марс, и мы оказываемся на близких расстояниях, но, если в этот момент Марс как раз приблизился к Солнцу, расстояние между нашими планетами оказывается минимальным из возможного — 65-70 млн км. Это и называется великим противостоянием. В такие моменты в телескоп хорошо можно различать элементы марсианского рельефа", — пояснил ТАСС специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин

Великие противостояния происходят нечасто, раз в 13-17 лет. «27 июля Землю и Марс будет разделять расстояние около 57,6 млн км», — отметил старший научный сотрудник лаборатории исследований звездного магнетизма Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Евгений Семенко.

Затмение начнется в 20:15 мск. «Наползание» тени Земли на Луну будет наблюдаться в 21:30 мск, а полную фазу, когда спутник Земли полностью закроет тень нашей планеты, можно будет увидеть с 22:30 мск. Продолжительность полной фазы в ночь с 27 на 28 июля составит 103 минуты — это будет самое длительное лунное затмение в XXI веке, отмечают эксперты. При этом в 22.42 мск на небо взойдет Марс.

"Затмение будет центральным, то есть Луна пройдет через центр земной тени, а значит время прохождения через тень будет большим. Для нас затмение 27 июля интересно тем, что его будет удобно наблюдать", — пояснил Семенко.

Где и как наблюдать

По словам Семенко, наблюдать за затмением и противостоянием можно не выезжая за пределы города. «Даже в полной фазе затмения Луна будет ярким объектом, хорошо видимым в городских условиях. Это же касается и Марса, но его наблюдения лучше вести в условиях спокойной загородной атмосферы», — отметил он. В любительский телескоп можно будет рассмотреть крупные детали поверхности Марса, такие как горы, каньоны и т.п.

Как рассказал ТАСС ведущий инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета «Вега» Михаил Маслов, сочетание явлений будет видно и невооруженным глазом. «Во время лунного затмения под темным диском Луны будет находиться яркая красная „звездочка“ — это Марс», — сказал Маслов.

По его словам, лучше всего затмение и противостояние будут видны жителям Юга России, Западной Сибири и Урала. «По географической долготе Новосибирск — это одно из оптимальных мест для наблюдений, дальше идут Омск и Урал. Чем дальше на восток, тем хуже будет видно, потому что Луна будет заходить. То же самое с западом — Луна будет позже восходить. Если мы сдвигаемся южнее, то это улучшает видимость», — отметил он.

Семенко отмечает, что Марс лучше будет видно в южных регионах, где он поднимается выше над горизонтом.

Планетарии готовы

Следить за явлением готовятся во многих регионах страны. При благоприятных погодных условиях в Музее Мирового океана в Калининграде запланированы телескопические наблюдения Луны, Марса и других планет. По данным синоптиков, в ночь на 28 июля в Калининграде ожидается переменная облачность, возможны осадки.

Петербургский планетарий организует специальные сеансы для жителей Северной столицы и гостей города. Пока, согласно прогнозу, в ночь с пятницы на субботу ожидается ясная погода. «Самое интересное, какого она [Луна] будет цвета: светло-красный, темно-красный, темно-фиолетовый. Могут быть разные оттенки, зависит от нашей атмосферы», — рассказала ТАСС Смирнова.

Мероприятия по случаю затмения и противостояния пройдут в Большом новосибирском планетарии — программа начнется вечером в пятницу с викторины, научно-популярных лекций о Марсе, затмениях и каменных календарях древности. Открытая площадка с телескопами, на которую также приглашаются любители астрономии со своей техникой, будет работать до четырех часов утра.