Центральный военный оркестр Минобороны России выступит в Финляндии

"Представлять Россию в Финляндии на престижном международном фестивале для коллектива Центрального военного оркестра очень приятная и почетная миссия. Для наших коллег и финских зрителей мы подготовили программу выступления, куда включили произведения Чайковского, Бородина, Шостаковича и других бессмертных русских композиторов. Фестиваль Hamina Tattoo — это возможность показать свое мастерство и пообщаться с зарубежными коллегами", — сказал начальник оркестра, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Дурыгин

Норвегии, Южной Кореи, Великобритании, США и Германии. Hamina Tattoo впервые прошел в 1990 году. За это время из небольшого музыкального праздника он превратился в международный военно-музыкальный фестиваль, который теперь проводится раз в два года. В нынешнем году участниками мероприятия станут коллективы из России, Нидерландов

Центральный военный оркестр Минобороны РФ 31 июля выступит на концерте «Дух Хамины» на манеже Школы офицерского резерва, где его партнером по сцене станет оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.

Центральный военный оркестр является постоянным участником и «визитной карточкой» ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который в 2018 году пройдет с 24 августа по 2 сентября 2018 года на Красной площади в Москве.

МИА «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством фестиваля «Спасская башня».