Ещё
26-летний Виталий Фомичев пропал в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

26-летний Виталий Фомичев пропал в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
26-летнего Виталия Фомичева разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Как отмечается в сообщении, 24 июля, во вторник, в 20:00 Виталий Фомичев уехал из дома по улице Школьная в селе Таремское Павловского района на автомобиле Audi 80 грязно-серого цвета с гос. номером Т892 ВВ52 и пропал.
Рост пропавшего 180 см. У него худощавое телосложение, русые волосы и светлые глаза. Предположительно, он был одет в черные джинсы и темные кроссовки. При себе пропавший имел кольцо-печатку, телефон и документы.
Особые приметы: шрам от аппендицита.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 или 102.
Ранее сообщалось, что 61-летний Петр Родионов пропал в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
12 тысяч кв.м тротуаров и проездов заасфальтируют в Приокском районе Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК В офис «УС-620» в Нижнем Новгороде нагрянули силовики
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской190
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер37
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР141
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие40
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение