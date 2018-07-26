26-летний Виталий Фомичев пропал в Нижегородской области

26-летнего Виталия Фомичева разыскивают в Нижегородской области . Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, 24 июля, во вторник, в 20:00 Виталий Фомичев уехал из дома по улице Школьная в селе Таремское Павловского района на автомобиле Audi 80 грязно-серого цвета с гос. номером Т892 ВВ52 и пропал.

Рост пропавшего 180 см. У него худощавое телосложение, русые волосы и светлые глаза. Предположительно, он был одет в черные джинсы и темные кроссовки. При себе пропавший имел кольцо-печатку, телефон и документы.

Особые приметы: шрам от аппендицита.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 или 102.