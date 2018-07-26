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Эффект от инициатив работников ВИЗ-Стали превысил 60 млн рублей
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Эффект от инициатив работников ВИЗ-Стали превысил 60 млн рублей 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2018 года подали 154 инициативы для повышения эффективности производственных процессов. Экономический эффект от внедрения идей составил более 60 миллионов рублей.
Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на ВИЗ-Стали с 2013 года. Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить за него премию. Если внедрение идеи приносит положительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение.
В первом полугодии 2018 года большая часть идей (22%) была направлена на улучшение условий труда, 20% — на сокращение времени технологических операций, 17% — на уменьшение внеплановых простоев.
В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. В числе наиболее активных — работники энергетического управления, которые в этом году внесли 34% предложений. Например, мастер участка водоочистки промышленных стоков Иван Балакин разработал новый алгоритм работы насосов, позволивший снизить затраты на электроэнергию и увеличить срок службы оборудования. Специалист участка производства газа Александр Махнев предложил новую методику дистанционного поиска неисправностей в трубопроводах линий риформинга, внедрение которой повысило надежность снабжения водородом цеха холодной прокатки.
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