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В Подмосковье планируют привести в порядок 177 га парков
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В Подмосковье планируют привести в порядок 177 га парков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье в первом полугодии согласовали предоставление 29 участков земли общей площадью 177 гектаров под парковые территории, парки приведут в порядок в девяти муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
Минмособлимущество ведет работу по оформлению земельных участков, занятых парками и зонами отдыха, для последующей их передачи в пользование муниципальных образований. С передачей земли парков в пользование у муниципалитетов появляется право на вступление в областные программы благоустройства, расходование средств на их содержание, установку скамеек, клумб, размещение спортивных и детских площадок. Так, за первое полугодие в пользование муниципалитетам передана земля городского парка в Наро-Фоминске, территории общего пользования в Мытищах, в том числе занятые детскими площадками, а также детские и спортивные площадки в сельских поселениях Одинцовского района.
По словам Аверкиева, территория общего пользования в селе Иславское Одинцовского района была «отвоевана» общественниками и администрацией при поддержке Минмособлимущества. Совместными усилиями там удалось прекратить перерегистрацию земельных участков для строительства частных домов, и территория была передана под благоустройство зоны для прогулок и занятий спортом. Также переданы для благоустройства территории парков на Коллективной улице в Мытищах и парк Воровского в Наро-Фоминске, а парк у стадиона «Авангард» в Электростали планируют превратить в полноценную зону отдыха и прогулок — муниципалитету переданы Западный пруд и прилегающая к нему территория. Таким образом, рядом со спортивной площадкой появится зона для отдыха и спорта на природе.
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