В ГД внесен проект об установлении на законодательном уровне суммы дивидендов и порядка ее определения

Госдуме Депутат фракции ЛДПР Владимир Сысоев внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить на законодательном уровне сумму дивидендов и порядок ее определения. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях установления единой дивидендной политики в отношении акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, а также обеспечения поступления в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий законопроектом предлагается установить на законодательном уровне сумму дивидендов и порядок ее определения, а также часть чистой прибыли, подлежащей зачислению в федеральный бюджет», — говорится в документе.

По мнению автора законопроекта, это позволит мобилизовать доходы федерального бюджета и исключит возможность неисполнения установленного законом предписания со стороны крупных акционеров.