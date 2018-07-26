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Еще одна жертва: в Каргопольском районе при купании утонул мужчина
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Еще одна жертва: в Каргопольском районе при купании утонул мужчина 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В деревне Архангело Каргопольского района Архангельской области в реке Онега при купании утонул 30-летний мужчина. Об этом сообщает ARH112.
Несчастный случай произошел вечером 24 июля. На следующий день тело утонувшего было обнаружено местными жителями.
«Река Онега в этом месте совершенно не приспособлена для куупания — дно каменистое, порожистое, очень сильное течение», — пояснил старший инспектор Каргопольско-Няндомско-Коношского инспекторского участка ГИМС МЧС России Виктор Голованов.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
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