Еще одна жертва: в Каргопольском районе при купании утонул мужчина

В деревне Архангело Каргопольского района Архангельской области в реке Онега при купании утонул 30-летний мужчина. Об этом сообщает ARH112. Несчастный случай произошел вечером 24 июля. На следующий день тело утонувшего было обнаружено местными жителями. «Река Онега в этом месте совершенно не приспособлена для куупания — дно каменистое, порожистое, очень сильное течение», — пояснил старший инспектор Каргопольско-Няндомско-Коношского инспекторского участка ГИМС МЧС России Виктор Голованов Обстоятельства гибели мужчины выясняются.