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Владимир — лучший торговый город
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Владимир — лучший торговый город 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото book33.ru  Город Владимир победил в главной номинации Всероссийского конкурса «Торговля России -2018» и стал лучшим торговым городом России.
Диплом за подписью министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова получала в Москве начальник городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Татьяна Терентьева.
На церемонии награждения в Центре международной торговли собрались также руководители городов и крупнейших ритейлеров страны.
Отмечу, что в номинации «Лучший торговый город» эксперты оценивали количество объектов торговли и общественного питания, бизнес-климат в муниципальном образовании и наличие разнообразных форматов торговли.
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