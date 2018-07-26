Владимир — лучший торговый город

Фото book33.ru Город Владимир победил в главной номинации Всероссийского конкурса «Торговля России -2018» и стал лучшим торговым городом России.

Диплом за подписью министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова получала в Москве начальник городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Татьяна Терентьева.

На церемонии награждения в Центре международной торговли собрались также руководители городов и крупнейших ритейлеров страны.

Отмечу, что в номинации «Лучший торговый город» эксперты оценивали количество объектов торговли и общественного питания, бизнес-климат в муниципальном образовании и наличие разнообразных форматов торговли.