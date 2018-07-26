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Звезда «Клиники» стал компьютерным мастером в украинской рекламе
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Звезда «Клиники» стал компьютерным мастером в украинской рекламе 

360tv.ru 2 часа назад
Американский актер и режиссер Зак Брафф снова нашел свое фото в рекламном объявлением на русском языке. Снимок листовки он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Ребята, что я продаю на этот раз?!»
Судя по объявлению, Зак неплохо разбирается в компьютерах. Он может отремонтировать ноутбук, очистить устройство от пыли, удалить с ПК вирусы, настроить роутеры и многое другое. Что немаловажно — Брафф готов предоставить скидку клиентам.
Судя по номеру, который указан на листке, «мастер» работает на Украине. Ведь код 098 принадлежит оператору «Киевстар».
Осенью 2017 года актер также нашел на просторах интернета объявление о своих услугах в качестве компьютерщика. Тогда представители компании, распространявшие эту листовку объяснили, что на симпатичного артиста всегда обращают внимание потенциальные клиенты. Особенно «Джей Ди» нравится пенсионеркам.
В другой раз звезда «Клиники», сам того не зная, «рекламировал» саратовскую клинику. Медицинское учреждение обещало своим будущим пациентам «восстановить мужскую силу».
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