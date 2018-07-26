Звезда «Клиники» стал компьютерным мастером в украинской рекламе

Американский актер и режиссер Зак Брафф снова нашел свое фото в рекламном объявлением на русском языке. Снимок листовки он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Ребята, что я продаю на этот раз?!»

Судя по объявлению, Зак неплохо разбирается в компьютерах. Он может отремонтировать ноутбук, очистить устройство от пыли, удалить с ПК вирусы, настроить роутеры и многое другое. Что немаловажно — Брафф готов предоставить скидку клиентам.

Судя по номеру, который указан на листке, «мастер» работает на Украине . Ведь код 098 принадлежит оператору «Киевстар».

Осенью 2017 года актер также нашел на просторах интернета объявление о своих услугах в качестве компьютерщика. Тогда представители компании, распространявшие эту листовку объяснили, что на симпатичного артиста всегда обращают внимание потенциальные клиенты. Особенно «Джей Ди» нравится пенсионеркам.

В другой раз звезда «Клиники», сам того не зная, «рекламировал» саратовскую клинику. Медицинское учреждение обещало своим будущим пациентам «восстановить мужскую силу».