Ретроградный Меркурий: мифы и действительность

26 июля Меркурий во второй раз в 2018 году войдет в ретроградную фазу. Ретроградное движение означает ход в обратном направлении. Но на самом деле первая планета Солнечной системы, конечно, не развернется на 180 градусов — просто такой эффект создастся у наблюдателей с Земли.

Люди видят планеты движущимися с запада на восток, но периодически их направление как будто меняется на противоположное. Это связано с тем, что объекты Солнечной системы вращаются по своим орбитам с разной скоростью. Периодически они оказываются на одной линии с Землей в период противостояния, затем наша планета «перегоняет» их, и землянам начинает казаться, что «отставший» сосед движется назад. Но когда Земля оказывается на отдалении от точки противостояния, этот эффект исчезает.

Поскольку Меркурий является ближайшей планетой к солнцу, он вращается вокруг нее быстрее, чем любая другая планета, совершая один оборот всего за 88 дней, сообщает Space.com. Поэтому он вступает в ретроградный период чаще — в среднем около трех раз в год. Текущий период завершится 19 августа.

Особенно большое значение ретрограду планет придают астрологи. Это время расценивается как крайне неблагоприятное для начала чего-то нового. Важные решения окажутся неверными и приведут совсем не к тому результату, какой ожидался, дела пойдут прахом, а начавшиеся любовные отношения принесут печаль и разочарование.

Зато ретроградные периоды можно посвятить переосмыслению прошлого и завершению начатых ранее дел.

Поскольку Меркурий — римский бог торговли и путешествий, вероятность неприятностей именно в этих сферах в ретроград возрастет.

Впрочем, астрономы не разделяют мысль, что Меркурий (как и другие планеты) может как-то воздействовать на настроение человека или его деятельность.

«Идея о том, что гравитация этих очень далеких тел каким-то образом влияет на нашу жизнь, просто не работает в рамках физики», — отметил профессор Калифорнийского университета Жан-Люк Марго.

Ученые добавляют, что некоторые люди склонны винить в своих неудачах противостояния планет и звезд, тогда как им следует поискать причину поближе — например, в самих себе.

Напомним, 27 июля россияне смогут увидеть полное лунное затмение, которое произойдет одновременно с другим редким событием — Великим противостоянием Марса.

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