Ещё
В Зеленограде пройдут открытые встречи с главами управ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленограде пройдут открытые встречи с главами управ 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
1 августа в 19.00 главы управ районов Зеленограда проведут встречи с жителями.
С жителями района Крюково планируется обсудить вопросы комплексного благоустройства территории района и взаимодействия с общественными организациями и объединениями района.
Жители района Матушкино обсудят с главой управы подготовку досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году и работу управы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В Савелках главными темами встречи с жителями станет взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, а также социально-направленная деятельность с различными категориями населения.
В Силино с жителями предлагается обсудить пресечение несанкционированной торговли в летний период 2018 года и социально направленную деятельность в отношении социально незащищенных групп граждан.
А в районе Старое Крюково расскажут о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района и об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торговли на территории района Старое Крюково.
Темы встреч глав управ районов с населением на 01 августа 2018 года
Район
Дата, время проведения встречи
Место проведения встречи
Тема встречи
Крюково
01.08.2018
19.00  Управа района Крюково
Актовый зал  Корп. 1444
1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
Матушкино
01.08.2018
19.00  Управа района Матушкино
Актовый зал  Корп. 128  1. О подготовке досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Савелки
01.08.2018
19.00  Управа района Савелки
Актовый зал  Корп. 311  1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
2. О социально-направленной деятельности с различными категориями населения.
Силино
01.08.2018
19.00  Управа района Силино
Актовый зал Корп. 1123
1. О пресечении несанкционированной торговли в летний период 2018 года.
2. О социально-направленной деятельности социально-незащищенным группам граждан.
Старое Крюково
01.08.2018
19.00  Управа района Старое Крюково
Актовый зал  Корп.830  1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
2. Об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торг
овли на территории района Старое Крюково.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Архитектор рассказал, почему дома в Зеленограде не должны были быть выше деревьев В «День без турникетов» «Микрон» посетили более 100 человек Июльский День соседей прошел в Крюково
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской190
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер37
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР141
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие40
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение