В Зеленограде пройдут открытые встречи с главами управ 

1 августа в 19.00 главы управ районов Зеленограда проведут встречи с жителями.
С жителями района Крюково планируется обсудить вопросы комплексного благоустройства территории района и взаимодействия с общественными организациями и объединениями района.
Жители района Матушкино обсудят с главой управы подготовку досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году и работу управы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В Савелках главными темами встречи с жителями станет взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, а также социально-направленная деятельность с различными категориями населения.
В Силино с жителями предлагается обсудить пресечение несанкционированной торговли в летний период 2018 года и социально направленную деятельность в отношении социально незащищенных групп граждан.
А в районе Старое Крюково расскажут о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района и об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торговли на территории района Старое Крюково.
Темы встреч глав управ районов с населением на 01 августа 2018 года
Район
Дата, время проведения встречи
Место проведения встречи
Тема встречи
Крюково
01.08.2018
19.00 Управа района Крюково
Актовый зал Корп. 1444
1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.
2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
Матушкино
01.08.2018
19.00 Управа района Матушкино
Актовый зал Корп. 128 1. О подготовке досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.
2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Савелки
01.08.2018
19.00 Управа района Савелки
Актовый зал Корп. 311 1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
2. О социально-направленной деятельности с различными категориями населения.
Силино
01.08.2018
19.00 Управа района Силино
Актовый зал Корп. 1123
1. О пресечении несанкционированной торговли в летний период 2018 года.
2. О социально-направленной деятельности социально-незащищенным группам граждан.
Старое Крюково
01.08.2018
19.00 Управа района Старое Крюково
Актовый зал Корп.830 1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.
2. Об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торг
овли на территории района Старое Крюково.