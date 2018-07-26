В Зеленограде пройдут открытые встречи с главами управ

1 августа в 19.00 главы управ районов Зеленограда проведут встречи с жителями.

С жителями района Крюково планируется обсудить вопросы комплексного благоустройства территории района и взаимодействия с общественными организациями и объединениями района.

Жители района Матушкино обсудят с главой управы подготовку досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году и работу управы по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В Савелках главными темами встречи с жителями станет взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, а также социально-направленная деятельность с различными категориями населения.

В Силино с жителями предлагается обсудить пресечение несанкционированной торговли в летний период 2018 года и социально направленную деятельность в отношении социально незащищенных групп граждан.

А в районе Старое Крюково расскажут о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района и об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торговли на территории района Старое Крюково.

Темы встреч глав управ районов с населением на 01 августа 2018 года

Район

Дата, время проведения встречи

Место проведения встречи

Тема встречи

Крюково

01.08.2018

19.00 Управа района Крюково

Актовый зал Корп. 1444

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.

2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

Матушкино

01.08.2018

19.00 Управа района Матушкино

Актовый зал Корп. 128 1. О подготовке досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.

2. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Савелки

01.08.2018

19.00 Управа района Савелки

Актовый зал Корп. 311 1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

2. О социально-направленной деятельности с различными категориями населения.

Силино

01.08.2018

19.00 Управа района Силино

Актовый зал Корп. 1123

1. О пресечении несанкционированной торговли в летний период 2018 года.

2. О социально-направленной деятельности социально-незащищенным группам граждан.

Старое Крюково

01.08.2018

19.00 Управа района Старое Крюково

Актовый зал Корп.830 1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

2. Об организации работы по размещению объектов мелкорозничной торг

овли на территории района Старое Крюково.