В пригороде Читы организовали проезд к отрезанным паводком селам

На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.

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Глава минэкономики Франции высказался против торгового соглашения между ЕС и США

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