В пригороде Читы организовали проезд к отрезанным паводком селам 

ЧИТА, 26 июля. /ТАСС/. Альтернативный проезд организован к четырем селам Читинского района, которые в четверг утром оказались отрезаны от внешнего мира из-за разлива реки Ингода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
"В Читинском районе в связи с выходом реки Ингода на участок дороги перекрыт подъезд к селам Сивяково, Амодово, Еремино и Каково. К населенным пунктам обеспечен доступ через объезд со стороны [курорта] Молоковки", — сказали в пресс-службе.
В этих селах живут в общей сложности около 1 тыс. человек, здесь же находится зоопитомник «Амодово», который специализируется на воспроизводстве редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
По информации Читинского гидрометцентра, в четверг, несмотря на отсутствие дождей, уровень воды в крупных реках Забайкальского края продолжает подниматься из-за стока вод с верховья, ручьев, подъема грунтовых вод.
В Забайкалье больше месяца почти ежедневно идут дожди, с 8 июля в зону подтопления попали 60 населенных пунктов, включая города Чита, Шилка и Нерчинск. Вода подтопила 839 жилых домов. Серьезные проблемы возникли с транспортной инфраструктурой: повреждены и разрушены 43 автомобильных моста, 135 км автодорог. Общий ущерб от разгула стихии, по предварительной оценке, превысил 1 млрд рублей.
На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.