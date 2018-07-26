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22-летний россиянин осужден за крякнутый софт
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22-летний россиянин осужден за крякнутый софт 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Очередной молодой российский киберпреступник попался в руки правоохранительных органов. На этот раз был арестован 22-летний житель Югры, которому вменялось использование вредоносных программ для собственной выгоды.
«Хакеру» повезло отделаться лишь условным сроком — 1 год. Его судили по двум статьям: «незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта» и «использование вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности».
Следствие утверждало, что молодой киберпреступник, получив за это денежное вознаграждение, незаконно установил на компьютеры сотрудников ведомственной охраны РЖД незаконные копии программного обеспечения.
Таким образом, правообладателю был причинен имущественный ущерб.
Более того, юный «хакер» взломал средства защиты данных программ, избежав легитимной активации продукта, который подразумевает приобретении соответствующей копии у автора. Благодаря молодому человеку эти продукты могли несанкционированно использоваться.
В последнее время наши органы часто выходят на различного рода киберпреступников, регулярно появляется информация о новых задержаниях и назначенных наказаниях.
Например, ровесник жителя Югры, 22-летний уфимский студент БашГУ получил год за попытку взлома сайтов государственных учреждений соседних регионов. В результате начинающий киберпреступник получил реальный срок за свою деятельность в Сети.
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