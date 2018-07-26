Газон на Вешняковской улице был рекультивирован

Вешняковец Игорь Ручкин отправил на портал «Наш город» сообщение, в котором уведомил о ненадлежащем уходе за зелёными насаждениями в нашем районе.

По свидетельству жителя, газон на Вешняковской улице уже многократно рекультивировали, там сеяли новую траву, но газон каждый раз вытаптывается, к тому же, на него периодически заезжают автомобили, а после этого там вообще ничего не растёт. В результате на пустом пространстве лишь скапливается пыль.