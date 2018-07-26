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Газон на Вешняковской улице был рекультивирован
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Газон на Вешняковской улице был рекультивирован 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковец Игорь Ручкин отправил на портал «Наш город» сообщение, в котором уведомил о ненадлежащем уходе за зелёными насаждениями в нашем районе.
По свидетельству жителя, газон на Вешняковской улице уже многократно рекультивировали, там сеяли новую траву, но газон каждый раз вытаптывается, к тому же, на него периодически заезжают автомобили, а после этого там вообще ничего не растёт. В результате на пустом пространстве лишь скапливается пыль.
Сотрудниками ГБУ «Жилищник района Вешняки» были восстановлены повреждённые участки газона. Специалисты выполнили работы по рекультивации земли и посеяли семяна газонной травы. В настоящий момент семена пребывают на стадии всхода. Сейчас газон накрыт геотекстилем, чтобы трава могла успешно взойти. Об этом жителя проинформировал глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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