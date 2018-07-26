В это лето Московские клумбы будут украшены цветами «Бегония»

Пресс-служба комплекса городского хозяйства сообщает: «Этим лето мы разместили на московских клумбах более 6 миллионов цветов бегонии». Специалисты предприятия «Озеленение» сообщили, что для украшения цветочных клумб Москвы , им пришлось вырастить более 6 миллионов бегоний этим летом. В оформлении клумб используются два вида бегонии: клубневая и изящная. Цветовую гамму будут создавать целых 25 сортов, начиная с бело — розового и заканчивая малиновым и оранжевым. Фирма «Озеленение» поддерживает все условия для полного комфорта цветов, чтобы они хорошо себя чувствовали в клумбах Москвы. На портале жители столицы могли сами выбрать цветок, который будет радовать их глаз. Фото: fotokto.ru