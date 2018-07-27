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В районе Марьино появится дерево воспоминаний
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В районе Марьино появится дерево воспоминаний 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
В районе Марьино появится дерево воспоминаний — на него москвичи смогут вешать записки с воспоминаниями об уходящем лете. Найти необычный объект можно будет 1 августа на территории районного медиацентра № 133.
— В первый день последнего месяца лета у нас совершится чудо: в библиотеке вырастет необычное дерево. Гости смогут вешать на него разноцветные записочки с воспоминаниями о самых ярких моментах уходящего лета. Кроме того, приветствуются и просто «летние» рисунки. Поделиться воспоминаниями могут все желающие, — уточнили в учреждении культуры.
Напомним, что медиацентр № 133 находится по адресу: ул. Братиславская, д. 19, корп. 1.
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 346-91-10. (еп)
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