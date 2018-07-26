В Калининградской области может появиться крупный киносъёмочный комплекс

Инвесторы заинтересованы создать в Калининградской области крупный киносъёмочный комплекс. Об этом сообщили в региональной Корпорации развития.

По словам заместитель директора «Янтарь-Холла», руководителя кинокомиссии Алексея Монастырского, площадка бывшего судоремонтного предприятия может подойти для создания многопрофильного кинопроизводственного центра. Как раз её и рассматривают инвесторы.

"Инвесторы заинтересованы создать в Калининградской области крупный киносъёмочный комплекс, в который бы вошли специальные павильоны, учебный центр и киношкола, ресурсный центр, площадки для размещения техники, гостиница, музей кино и иная инфраструктура. При этом киноинвесторов, оценивающих в том числе и особенности региона, интересуют инвестиционные площадки у водоёмов с хорошей инженерной инфраструктурой и кинематографичной панорамой", — пояснил Монастырский.

Также он отметил, что Калининградская область привлекает своей природной особенностью и архитектурой. На её территории, по словам руководителя кинокомиссии, можно снимать практически все части света и исторические периоды.

"Осмотренная территория, почти в десять гектаров, прекрасно подходит для данных целей. Кроме антуражного пейзажа, на площадке есть пирс, причальная стенка, производственные площади, места для павильонов и киношколы, а также территория для возведения декораций. Конечно, территория требует серьёзных инвестиций, но уверен, что в долгосрочной перспективе они окупятся и в конце концов будут способствовать превращению депрессивного заброшенного участка города в благоустроенную территорию, мощный киноцентр, а в итоге — в точку притяжения для горожан, туристов и новых инвестиций, а Калининградская область, в свою очередь, займёт достойное место среди мировых центров кинопроизводства", — заметил Алексей Монастырский.