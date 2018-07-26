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На Урале участились случаи подделки документов для получения загранпаспорта
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На Урале участились случаи подделки документов для получения загранпаспорта 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области участились случаи предоставления фальшивых справок для быстрого получения заграничных паспортов. В полиции предупредили об уголовном наказании за это деяние, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
По его данным, в 2018 году в управлении по вопросам миграции областного полицейского главка все чаще стали обращаться граждане с фальшивыми медицинскими справками, чтобы ускорить процесс получения загранпаспорта.
«Специалисты УВМ подвергают тщательным проверкам поступающие документы, обращаясь для этих целей в те учреждения, где они были, якобы, оформлены. Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта, более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель останется без документов, без лечения, да еще и в биографии появляется отметка криминального характера», — отмечает Валерий Горелых.
Уместно отметить, что подделка документов может квалифицирована ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), а санкции предусматривает арест до 6 месяцев.
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