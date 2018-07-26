На Урале участились случаи подделки документов для получения загранпаспорта

По его данным, в 2018 году в управлении по вопросам миграции областного полицейского главка все чаще стали обращаться граждане с фальшивыми медицинскими справками, чтобы ускорить процесс получения загранпаспорта.

«Специалисты УВМ подвергают тщательным проверкам поступающие документы, обращаясь для этих целей в те учреждения, где они были, якобы, оформлены. Когда фальшивые справки выявляются, человеку отказывают в выдаче паспорта, более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В итоге заявитель останется без документов, без лечения, да еще и в биографии появляется отметка криминального характера», — отмечает Валерий Горелых.

Уместно отметить, что подделка документов может квалифицирована ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), а санкции предусматривает арест до 6 месяцев.